«الأرصاد الليبية»: كتلة هوائية ساخنة تضرب غرب البلاد وارتفاع ملحوظ في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ هذا اليوم على أغلب المناطق خاصة الدواخل والجنوب.

وقال “المركزي” إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين (38-44) م على مناطق الدواخل والجنوب بينما تكون على مناطق الجنوب الشرقي (35-39) م وتكون معتدلة نسبيا على المناطق الساحلية حيث تتراوح ما بين (30-35)م.

و توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة تراجع بداية من مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي خاصة المناطق الساحلية.