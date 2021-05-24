صنداي تايمز: تركيا تيعى لوجود طويل الأمد في ليبيا

ليبيا – نبه تقرير تحليلي نشرته صحيفة “صنداي تايمز” إلى مساعي تركيا للحفاظ على وجود طويل الأمد في ليبيا، عبر دعمها لنشاطات تدريب سلاح خفر السواحل الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الدعم التدريبي يأتي لاعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى أوروبا، ما يؤدي إلى تحجيم دور الاتحاد الأوروبي بالخصوص. مؤكدًا وصول فرقاطة تابعة للبحرية التركية في الـ13 من مايو الجاري قرب مياه ليبيا الإقليمية في هذا الإطار.

وأضاف التقرير: إن الفرقاطة وصلت لعرض البحر الأبيض المتوسط على بعد 28 ميلًا من بلدة الخمس، بهدف مساعدة زورق على متنه 97 مهاجرًا قبل تسليم العملية لليبيين. ناقلًا عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله: إن تدريب الليبيين من قبل تركيا يعني كسب ولائهم مدى الحياة لأنقرة، وهو أمر مخيف للأوروبيين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدم قيام إيطاليا ووكالات الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي في عمليات اعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين خوفًا من الارتباط بعمليات إرسال هؤلاء إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، فيما تعمل البحرية التركية على ذلك.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية