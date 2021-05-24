الغويل: القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا

شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، على ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية لما له من أثر إيجابي على البلاد.

وقال الغويل في تصريحات لموقع «المونيتور» الأميركي، إن”توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة، وبدأت آثار هذه العملية تظهر تدريجيا، لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة للتخطيط ونظام للرواتب”، مشيرا إلى أن القضايا الاقتصادية الرئيسية هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام، حيث لا يزال البنك المركزي منقسما.

وأكد الغويل، أن الحكومة الجديدة ستعمل على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات بطريقة تشمل الدولة بأكملها، مشددا على ضرورة معالجة الأزمات الأمنية لحل مشكلة السيولة المالية، وأن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق.