سميو: توزيع اللقاح الروسي على البلديات يتم تبعًا لمن يوفر الدائرة الباردة

ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو، بأن عدد المستفيدين من اللقاح بلغ 173539 مواطنًا، وأن حملة تنفيذ التطعيمات ضد فايروس كورونا مستمرة.

سميو قال لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد، إنهم يواصلون التطعيمات باللقاح الصيني، في انتظار الإفراج عن اللقاح الإنجليزي، مؤكدًا أن توزيع اللقاح الروسي على البلديات يتم تبعًا لمن يوفر الدائرة الباردة.

وأشار إلى أن التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح مستمر، ولكن عددا كبيرًا من المواطنين لا يلتزمون بالحضور لتلقي الجرعات رغم استلامهم رسائل تحدد موعد الجرعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية