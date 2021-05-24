حراك 24 ديسمبر: نظمنا وقفة اليوم الاثنين للتأكيد على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المقرر

ليبيا – قال منسق حراك 24 ديسمبر ببنغازي صالح حزاز إن تنظيم الحراك لوقفة يوم اليوم الإثنين هو للتأكيد على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر القادم.

حزاز وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية بنغازي أكد أن الحراك يقوم بوقفات كل يوم 24 من كل شهر، للتذكير بهذا التاريخ على مستوى الوطن، لافتًا إلى أن للحراك منسقين في أغلب المدن الليبية.

وأشار حزاز في تصريح سابق إلى أن الموعد الذي جاء بناء على الاتفاق السياسي وما أقرته لجنة الـ 75، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وهو موعد نُصِر على إجراء الانتخابات فيه، من أجل الخروج بالوطن من الانقسام السياسي، والعودة إلى الشرعية وصندوق الانتخاب، ليصبح القرار في يد الليبيين بعيدًا عن التدخلات والأجندات الخارجية.

وأضاف حزار أن الحراك يقوده نخبة من النشطاء الشباب، لافتًا إلى صدور أول بيان للحراك كان بتاريخ 21 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن انطلاق هذا الحراك جاء لتذكير مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، بتمسك الشارع الليبي بعودة الشرعية للشعب عبر صندوق الانتخابات.

وأكد حزاز انضمام الكثير من أبناء الوطن لدعم هذا الحراك على مستوى ليبيا، لافتًا إلى أنهم جميعهم مؤسسين للحراك وداعمين له ولثوابته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية