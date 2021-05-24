نائب رئيس الحكومة: بعض المستفيدين من ضعف الدولة عملوا على عرقلة مجهوداتي في الجنوب

قال المهندس رمضان أبو جناح، نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إنه عمل خلال الفترة التي سبقت جولته الموسعة لمنطقة الجنوب على تأمين وصول قافلة كبيرة لإمدادات الوقود لمستودعات الجنوب ومحطات الوقود، وقام بإجراء كافة الترتيبات التي تضمن وصول المحروقات للمواطنين بالأسعار الرسمية، من خلال التنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسة العسكرية والأمنية التي يقع على عاتقها تأمين وصول هذه الإمدادات، ولكن بعض المجموعات المستفيدة من حالة ضعف الدولة خلال السنوات الماضية والانقسام السياسي تمكنت بشكل مؤقت من عرقلة هذه الجهود، مضيفاً: “قمت خلال جولتي بإطلاع جميع مكونات فزان الاجتماعية والرسمية بتفاصيل ما جرى، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم من أجل حقوق المواطنين البسيطة والتي لم يكن من المفترض أن تكون محل تنازع أو مساومة”.

أضاف «أبو جناح» في حوار خاص لصحيفة «الساعة 24» أنه لا يعمل منفرداً، وأن حكومة الوحدة الوطنية تعزز موقف المؤسسات المسؤولة داخلها عن تأمين وصول الوقود وتخزينه بالمستودعات وضمان وصوله للمواطنين، مؤكداً: “نحن اليوم أكثر وحدة وتماسك واصرار في فزان على إنهاء معاناة المواطنين، كما بذلت حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع كافة الجهود من أجل تأمين وصول السيولة إلى الجنوب مباشرة بعد استلامها لمهامها، وأيضاً لا ننسى أن هذا الأمر هو نتيجة متوقعه لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مصرف ليبيا المركزي”.