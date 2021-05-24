الحر لـ بوابة افريقيا: زيارة المشيشي إلى ليبيا حققت أهدافها

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د. عبد المنعم الحر, في تصريح ل”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, أن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا ناجحة في تحقيق أهدافها.

وأضاف الحر أن الليبيين أصبحوا يتلمسون دورا واضح الملامح للعلاقات بين الدولة الليبية والتونسية, حيث أصبح الاعتبار الاقتصادي والتنموي يطغى على مستقبل العلاقات بين البلدين.

ولفت الحر إلى أن قدر تونس, الدولة ذات الموارد المحدودة والقاعدة الشعبية المتعلمة والمثقفة والمهنية, هو أن تظل دولة اقتصادية بحتة, موضحا أن الهدف الأول والأخير لتونس هو تحسين دخل المواطنين ورفع المؤشرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة قيمة الصادرات من المنتوجات المحلية.

في المقابل، اعتبر عبد المنعم الحر أن ليبيا عكس تونس فهي بحاجة لمساهمة التونسيين في تنميتها الاقتصادية وإعادة إعمارها.

وأكد أن الواجب الذي يمليه التاريخ على الليبيين هو مساندة ودعم الاقتصاد التونسي إعمالا بمبدأ حسن الجوار حتى تتجاوز تونس أزمتها الاقتصادية.