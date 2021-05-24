ليبيا الان

الحر لـ بوابة افريقيا: زيارة المشيشي إلى ليبيا حققت أهدافها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د. عبد المنعم الحر, في تصريح ل”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين, أن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا ناجحة في تحقيق أهدافها.

وأضاف الحر أن الليبيين أصبحوا يتلمسون دورا واضح الملامح للعلاقات بين الدولة الليبية والتونسية, حيث أصبح الاعتبار الاقتصادي والتنموي يطغى على مستقبل العلاقات بين البلدين.

ولفت الحر إلى أن قدر تونس, الدولة ذات الموارد المحدودة والقاعدة الشعبية المتعلمة والمثقفة والمهنية, هو أن تظل دولة اقتصادية بحتة, موضحا أن الهدف الأول والأخير لتونس هو تحسين دخل المواطنين ورفع المؤشرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة قيمة الصادرات من المنتوجات المحلية.

في المقابل، اعتبر عبد المنعم الحر أن ليبيا عكس تونس فهي بحاجة لمساهمة التونسيين في تنميتها الاقتصادية وإعادة إعمارها.

وأكد أن الواجب الذي يمليه التاريخ على الليبيين هو مساندة ودعم الاقتصاد التونسي إعمالا بمبدأ حسن الجوار حتى تتجاوز تونس أزمتها الاقتصادية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اى اهداف فالمشيشى يمثل تحالف حزب النهضة الارهابى مع حزب قلب تونس الفاسد وهذه التعبيرات هى وصف كل حزب منهما للاخر اما المشيشى فخائن عينه رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء فارتمى فى احضان الفساد واى دعم خارجى سيذهب لكروش الفاسدين خاصة الغنوشى والقروى بينما سيظل الشعب التونسى يعانى الفقر

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  • اما عن التعليم فاسأل اهل طرابلس الاقرب لتونس من علمك ستجد الاجابة المصريين يليهم السوريين يليهم السودانيين اما التوانسة فتجد منهم اعمال البناء فقط المتعلمين فى تونس لا ياتوا الى ليبيا بينما العمال ستجدهم يفترشون الطرقات فى شارع الرشيد وسط طرابلس

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