مدير مفوضية المجتمع المدني يدعو إلى إطلاق مشروع وطني للمراقبة الانتخابية

دعا المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم المقصبي إلى تفعيل اتفاقية التعاون بين المفوضية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ بما يخدم أهداف المرحلة، منوها إلى أهمية وجود مشروع وطني يضم ائتلافا من مؤسسات المجتمع المدني وفق إطار منظم، يتولى عملية المراقبة الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع، بما يضمن تعزيز ثقة الرأي العام في المفوضتين.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي المفوضتين، اليوم الإثنين، والذي ستستمر فعالياته ثلاثة أيام؛ لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسب بيان مفوضية الانتخابات على موقعها الإلكتروني.

وأعرب المدير العام لمفوضية الانتخابات يحيى الجديد عن ترحيب المفوضية بأي مبادرات لتعزيز مبدأ النزاهة الانتخابية، وتحقيق مستويات مثالى من المهنية في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني «كشريك فاعل وأساسي» للمفوضية في عمليات التوعية والمراقبة، وثمن التعاون الذي تبديه مفوضية المجتمع المدني بتسهيل الإجراءات للمنظمات، وتشجيعها على الانخراط في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها التوعوية والرقابية.

واستعرض عضو اللجنة المشتركة للمفوضتين سالم المعداني مقترح مشروع «مراقب» الذي يهدف إلى تدريب المراقبين، وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني وانتشارها على المستوى القاعدي في جميع مناطق ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا