«أبو جناح»: نحرص على استمرار تدفق السيولة النقدية إلى فزان

قال المهندس رمضان أبو جناح، نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إن أزمة السيولة النقدية كان ورائها عدة أسباب من بينها الحالة الأمنية وانهيار الأمن في فزان، وكذلك سبب متعلق بالنظام المصرفي وحالة الإنقسام داخله، بالإضافة إلى صعوبة إيصال السيولة بشكل آمن عبر وسائل المواصلات المختلفة. الآن نحرص على أن يستمر تدفق السيولة النقدية إلى فزان، وكذلك نعمل على عدم تكرار أزمات انقطاع السيولة بالجنوب، وناقشنا كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر خلال الاجتماع الذي جمعني بالسيد الصديق عمر الكبير قبل عيد الفطر المبارك. كما أن السيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ملتزم بتنفيذ تعهداته المتعلقة بتوفير السيولة النقدية في مصارف الجنوب وكامل مصارف ليبيا.

أضاف «أبو جناح» في حوار خاص لصحيفة «الساعة 24»، أنه بالنسبة لمسألة الكهرباء فلقد قمنا بزيارة محطات الكهرباء في أوباري ووقفنا على حالة خطوط إمداد الكهرباء وتابعنا الحالة المأساوية التي تعانيها وكيف يتم تدميرها بشكل ممنهج وللأسف بعض الليبيين متورطين في هذه الجرائم، ولن نتركهم ينجوا بأفعالهم الإجرامية وحتماً ستعود للدولة هيبتها بمساعدة كل أبنائها ولن يستمر هذا الإفساد الممنهج لشبكة الكهرباء العامة، وأن وملف الكهرباء يأتي على سلم أولويات حكومة الوحدة الوطنية ولن نتقاعس في تنفيذ تعهداتنا بتحسين أوضاع شبكة الكهرباء خلال المرحلة القادمة، وكذلك تحسين أوضاع موظفي الشركة العامة للكهرباء الذين يبذلون جهود كبيرة على الرغم من كل ما يتعرضوا له.

وتابع قائلاً: كل المشاريع التنموية والاستراتيجية تتطلب وجود حالة من الاستقرار المجتمعي والأمني، ونحن نبذل جهودنا من أجل توحيد جميع مكونات فزان وإشراكهم في خطط التنمية. نحن نؤمن أن التنمية توحد وأن الحرب تفرق، ولذلك كل جولاتنا في المنطقة كانت تحذر من استمرار حالة انقسام فزان الاجتماعي أو السياسي، وأننا يجب أن نتحد من أجل مصالحنا، ولذلك رفعنا شعار من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان.

وواصل نائب رئيس الحكومة، أن جميع المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية مرتبطة بوحدتنا في فزان و التفافنا حول حكومة الوحدة الوطنية القادرة في هذه الحالة على تطوير الدوائر الزراعية التي تضمن فرص عمل كبيرة للشباب وتسهم في تزويد السوق الليبي بجزء من احتياجاته الزراعية. وتكون نموذج مثالي لما يمكن أن يجنيه الليبيون من خيرات أرضنا، في طريقنا نحو تنويع مصادر دخلنا وعدم استمرار حالة الاعتماد على مداخيل النفط فقط، أو الاعتماد على الوظيفة العامة للحصول على مرتبات شهرية.

وأوضح أنه يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تنجز بسرعة مراحل التأسيس لمثل هذه المشاريع وبعضها يحتاج فقط لصيانة وخدمات متعلقة بتوفير مواد ومعدات فنية، وبعد ذلك يمكن للسلطات المنتخبة القادمة أن تحقق كل ما يصبو إليه أبناء فزان من مشاريع بنى تحتية وشبكات طرق تحد من خسائرنا الفادحة للأرواح جراء استخدام الطرق غير المعبدة وغير الصالحة أصلاً للاستخدام.