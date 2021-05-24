وزير التجارة التونسي: مؤشرات طيبة لزيارة المشيشي إلى ليبيا

أكد وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد أنه توجد مؤشرات طيبة للزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا.

وأضاف بوسعيد, في تصريح إعلامي, أن زيارة الوفد الحكومي التونسي إلى ليبيا ستليها إنجازات.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أدى, نهاية الأسبوع المنقضي, زيارة عمل إلى ليبيا مرفوقا بوفد وزاري رفيع المستوى ووفد من ممثلي المنظمات الوطنية, إلى جانب حوالي 1200 رجل أعمال ومستثمر.

وأشرف المشيشي خلال الزيارة على افتتاح المعرض الاقتصادي التونسي الليبي بطرابلس.