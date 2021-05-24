«الغويل»: زيارة وفد تونس إلى طرابلس تحظى بأهمية كبرى

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية “سلامة الغويل” إن زيارة الوفد الوزاري التونسي إلى العاصمة الليبية طرابلس تحظى بأهمية كبرى.

الغويل وفي تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية أوضح أن تدارس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، له أهمية كبرى خاصة على مستوى المجال الاقتصادي، استنادا للقواسم المشتركة وعمق العلاقات التاريخية، والجغرافية التي تجمع بين الشعبين الليبي والتونسي.

وأكد الوزير استمرار العمل لزيادة حجم التبادلات التجارية التي تقوم على تبادل الصادرات والواردات بين ليبيا وتونس، والتي تسهم في حل جزء من التحديات الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد للدولتين.

وشدد الغويل على أن التكامل الاقتصادي الليبي- التونسي له أهمية كبيرة بشأن زيادة التعاون الوثيق في الشؤون الاقتصادية، مما ينعكس إيجابياً على التعاون المشترك لتوفير الأموال اللازمة، لتصبح من العوامل المساعدة لاستثمار الموارد المتاحة، وتحقيق استثمارات نوعية وكمية مرضية لتطلعات البلدين الشقيقين.