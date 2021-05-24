معبر رأس الجدير: إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة من ليبيا

تمكنت مصالح الديوانة التونسية بالمكتب الحدودي برأس الجدير, جنوب البلاد, من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم تونسي قادمة من القطر الليبي.

وأفاد بيان لمصالح الجمارك التونسية, اليوم الإثنين, بأن عملية ضبط كمية الحبوب المخدرة تم على إثر إخضاع السيارة المذكورة للتفتيش الدقيق, أين تم العثور على 100 علبة ذات 56 قرصا من الحبوب المخدرة نوع “ريقابين”.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض, وباستشارة النيابة العمومية تمت إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.