وقفة احتجاجية للمعلمين أمام مقر مجلس النواب بطبرق

نظم، اليوم الإثنين، عدد من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق، احتجاجا على عدم تضمين الميزانية الزيادة المقررة للمعلمين من قبل المجلس.

وقال أحد المعلمين المعتصمين، إلى «بوابة الوسط»، إن حكومة الوحدة الوطنية أغفلت شريحة مهمة من الزيادة، وهي المعلمين، مؤكدا ضرورة أن تكون لهم الأولوية دون غيرهم من الشرائح.

وأضاف: «نتمنى أن يقف معنا رئيس وأعضاء مجلس النواب في طبرق، لكي يتحصل المعلمون على كامل حقوقهم الشرعية، وحسب القانون الذي صدر لهم من مجلس النواب».

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