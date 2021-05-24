عقيلة صالح يؤكد أهمية دعم الشباب ومنحهم أولوية في فرص العمل

التقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، في مدينة طبرق مع وزير الشباب فتح الله الزني، بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي، لبحث سبل دعم الشباب في كافة المجالات.

واستعرض وزير الشباب خطط عمل الوزارة في دعم الشباب من حيث التدريب والتأهيل وكيفية دمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وقدم وزير الشباب لرئيس مجلس النواب مقترح تأسيس برلمان الشباب الليبي الذي يساهم في تعزيز أسس الديمقراطية وتدريب كوادر شبابية للمشاركة الفاعلة في الساحة السياسية.

كما قدم أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي لعقيلة صالح نبذة عامة عن مشروع برلمان الشباب الليبي وأهداف تأسيسه وكيفية تشجيع الشباب الليبي على المطالبة بحقوقهم وتمكين الشباب من معرفة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دعم الشباب ومنحهم أولوية في فرص العمل واستكمال دراستهم في الخارج لما لهم من دور هام في النهوض بالوطن.