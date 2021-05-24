خلال لقائه «اللجنة البرلمانية».. عقيلة: يجب دعم الشباب لاستكمال دراستهم بالخارج

التقي رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” اليوم في مدينة طبرق مع وزير الشباب فتح الله الزني ، بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي ، حيث بحث اللقاء سبل دعم الشباب في كافة المجالات.

كما استعرض وزير الشباب خطط عمل الوزارة في دعم الشباب من حيث التدريب والتأهيل وكيفية دمجهم في سوق العمل ، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وقدم وزير الشباب مقترح تأسيس برلمان الشباب الليبي الذي يساهم في تعزيز أسس الديمقراطية وتدريب كوادر شبابية للمشاركة الفاعلة في الساحة السياسية.

كما قدم أعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي، نبذة عامة عن مشروع برلمان الشباب الليبي واهداف تأسيسه وكيفية تشجيع الشباب الليبي على المطالبة بحقوقهم وتمكين الشباب من معرفة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دعم الشباب ومنحهم أولوية في فرص العمل واستكمال دراستهم في الخارج مشدداً على أهمية دورهم في النهوض بالوطن.