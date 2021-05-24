التومي يبحث سبل التعاون المشترك مع وزير الإسكان ووزير الشؤون المحلية التونسي

عقد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الإثنين، اجتماعاً، مع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي كمال الدوخ، ورئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية المنذر بوسنينة.

وتناول الاجتماع مناقشة وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الحكم المحلي وكذلك التنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين، كما تم أيضا بحث أوجه التعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين وازن و دهيبة وبن قردان والسرس .

ومن جهته أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي على استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية .