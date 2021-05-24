إعادة افتتاح سفارة إسبانيا في طرابلس الشهر القادم

عقد اليوم الخميس، اجتماع تقابلي بين مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء السيد “الطاهر باعور” ، والسفير الإسباني المعتمد لدى ليبيا “فرانشيسكو خافيير” ، بشأن التنسيق لزيارة العمل التي سيقوم بها وفد المملكة الإسبانية للعاصمة طرابلس.

ومن المزمع أن يتخلل الزيارة، افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي الإسباني بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة ، مع التوقيع على مذكرات تفاهم تعزيزا للتعاون التنائي بين البلدين.

وذكر البيان، أن مملكة إسبانيا بصدد إعادة فتح سفارتها في طرابلس في القريب العاجل بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني مطلع شهر يونيو المقبل.