بدء المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية في سبها

أعلنت بلدية سبها عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية والتي تستهدف وسط المدينة، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع.

ولفتت البلدية في بيان اليوم، إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه داخل بلدية سبها، فيما ستضم المرحلة الثانية 105 أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية على طول شارع جمال عبدالناصر، والذي يتم تنفيذه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي..

وقالت البلدية إن المرحلة الأولى من المشروع شملت 284 عمودا بداية من مطار سبها الدولي إلى تقاطع فندق أفريقيا.

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