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صنداي تايمز: تركيا تسعى لوجود طويل الأمد في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 نبه تقرير تحليلي نشرته صحيفة “صنداي تايمز” إلى مساعي تركيا للحفاظ على وجود طويل الأمد في ليبيا، عبر دعمها لنشاطات تدريب سلاح خفر السواحل الليبي.

التقرير الذي نقلته صحيفة المرصد الليبية أشار إلى أن هذا الدعم التدريبي يأتي لاعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى أوروبا، ما يؤدي إلى تحجيم دور الاتحاد الأوروبي بالخصوص. مؤكدًا وصول فرقاطة تابعة للبحرية التركية في الـ13 من مايو الجاري قرب مياه ليبيا الإقليمية في هذا الإطار.

وأضاف التقرير: إن الفرقاطة وصلت لعرض البحر الأبيض المتوسط على بعد 28 ميلًا من بلدة الخمس، بهدف مساعدة زورق على متنه 97 مهاجرًا قبل تسليم العملية لليبيين. ناقلًا عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله: إن تدريب الليبيين من قبل تركيا يعني كسب ولائهم مدى الحياة لأنقرة، وهو أمر مخيف للأوروبيين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدم قيام إيطاليا ووكالات الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي في عمليات اعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين خوفًا من الارتباط بعمليات إرسال هؤلاء إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، فيما تعمل البحرية التركية على ذلك.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • Avatar يقول الله يجمع الليبيين عالخير ويحفظ روابطهم الاجتماعية ويبعد على ليبيا كل حاسد وفاسق أثيم:

    تحسابوهم ـ معدلين عليكم ـ والا حاسبينكم بشر …أحزاب وأبنائهم ومنظمات وتمويل من امريكا لبريطانيا للصين ـ وجهين لعملة واحدة ـ وما وجعونا الا اطفال ترهونة واطفال تاورغاء في ليبيا ابناء الصحراء وأرض الجهاد والعزة ـ
    من لاخير بكل العرب الي يشكوا ديما عايشين افضل من ابناء ليبيا بالاف المرات ومازالوا يطمعون. الله يجمع شمل الليبيين ويبعد على ليبيا كيد الحاسدين ـ من اهل الشام والصهاينة وفلسطين وغيرهم من الماكرين –

    youtube.com/watch?v=f6TMLfuFQ6s

    رد
  • Avatar يقول الله يجمع الليبيين عالخير ويحفظ روابطهم الاجتماعية ويبعد على ليبيا كل حاسد وفاسق أثيم:

    بالله شوفوا ابناء ليبيا ومعيشتهم داخل بلادهم
    الدراسة وابناء تاورغاء الليبيين

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله ينتقم منكم يا أخوان وسلفيين ـ ومتطرفين على كل دمعة ايتام ليبيا

    youtube.com/watch?v=NaY9sAMMHLk

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