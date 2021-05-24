الداخلية: خطة أمنية لمنع حدوث خروقات بالجفارة

اجتمع مدير أمن الجفارة، عبد الناصر الطيف، صباح اليوم الاثنين، بمركز شرطة الكريمية برئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة وقوة دعم المديرية ورئيس مركز شرطة الكريمية ورئيس التحقيق بالمركز.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بمنطقة الكريمية وخاصة السوق الاستثماري”.

وأضاف البيان “مدير الأمن تطرق خلال الاجتماع، لملاحظات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات والتي تتعلق بوضع خطة أمنية لمنع حدوث بعض الخروقات الأمنية التي تحدت بالمنطقة لبسط الأمن وتسخير كافة الجهود لحفظ الأمن والمجاهرة به داخل المنطقة”.

وتابع “خلص الاجتماع إلى إعداد خطة أمنية بالخصوص بإشراف مديرية أمن الجفارة وبمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة”.