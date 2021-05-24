غويلة لحماس: أبطالكم في سجن الردع بطرابلس لم يشاركوننا فرحة النصر

دعا عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبد الباسط غويلة، القائمين على سجن الردع في طرابلس إلى إطلاق سراح من سماهم “أبطال حماس”.

غويلة لم يكتف بهذا القدر، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “رسالتي إلى رجال المقاومة في غزة وكتائب القسام، نعلمكم أن لكون أخوة معتقلين في سجون الردع في طرابلس وهم يعانون الأسر والقهر والذل في سجون الظالمين فكيف نفرح بالنصر في فلسطين وإخواننا في سجون الظالمين لم يشاركونا فرحتنا”، وفق قوله.