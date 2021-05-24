ليبيا الان

غويلة لحماس: أبطالكم في سجن الردع بطرابلس لم يشاركوننا فرحة النصر

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبد الباسط غويلة، القائمين على سجن الردع في طرابلس إلى إطلاق سراح من سماهم “أبطال حماس”.

غويلة لم يكتف بهذا القدر، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “رسالتي إلى رجال المقاومة في غزة وكتائب القسام، نعلمكم أن لكون أخوة معتقلين في سجون الردع في طرابلس وهم يعانون الأسر والقهر والذل في سجون الظالمين فكيف نفرح بالنصر في فلسطين وإخواننا في سجون الظالمين لم يشاركونا فرحتنا”، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Avatar يقول الله يجمع الليبيين عالخير ويحفظ روابطهم الاجتماعية ويبعد على ليبيا كل حاسد وفاسق أثيم:

    ابناء ليبيا والدراسة و فرحة العرب بالانقسام ف ليببا

    youtube.com/watch?v=NaY9sAMMHLk
    youtube.com/watch?v=fAzyZmpQ_Ss

    رد