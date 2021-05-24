ليبيا وتونس تبحثان التعاون في مجال الحكم المحلي

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي مع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي كمال الدوخ، ورئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية المنذر بوسنينة، التنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين والتعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والتنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والتعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين وازن ودهيبة وبن قردان والسرس .

وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي ، استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية .

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي على ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين وسعي الوزارة للاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحكم المحلي ومسار اللامركزية .