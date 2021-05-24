العليا للانتخابات تبحث ملف مراقبة الانتخابات مع المجتمع المدني

بدأ اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة المشتركة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني، لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات استعداداَ للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تستمر الجلسات على مدار 3 أيام.

المفوضية، وبيان صادر عنها، قالت: “شهدت الجلسة الأولى حضور المدير العام لمفوضية الانتخابات يحيى الجديد، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني إبراهيم المقصبي، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأضافت: “افتتح الاجتماع، الجديد معرباً عن ترحيب مفوضية الانتخابات بأي مبادرات من شأنها تعزيز مبدأ النزاهة الانتخابية وتحقيق مستويات مثلى من المهنية في إجراء الانتخابات”.

وتابعت: “أشار الجديد إلى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل وأساسي للمفوضية في عمليات التوعية والمراقبة، مثمناَ في الوقت ذاته التعاون الذي تبديه مفوضية المجتمع المدني بتسهيل الإجراءات لمنظمات المجتمع المدني وتشجيعها على الانخراط في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها التوعوية والرقابية”.