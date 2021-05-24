«رقم مفزع».. تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت اللجنة، في بيان اليوم، إلى إجراء تحاليل مخبرية لـ25 عينة خلال اليومين الماضيين، أظهرت سلبية 5 عينات، فيما تأكدت إصابة 20 حالة.

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ووصفت اللجنة هذا الرقم بـ«المفزع» مؤكدة تسجيله خلال فترة ما بعد العيد نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام أو اتباع الإجراءات الاحترازية .

فيما ناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم المشاركة في «المجاملات الاجتماعية التي جلبت لنا المزيد من الإصابات».

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