المبعوث الخاص للولايات المتحدة: يجب مغادرة القوات التركية والمقاتلين السوريين من ليبيا

أوضح المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، أن استقرار ليبيا ما زال ضعيفا بوجود الآلاف من المقاتلين الأجانب في البلاد.

نورلاند، وفي تصريحات لموقع الجمهورية أونلاين، قال: “يتعيّن اتخاذ قرارات حاسمة لوضع الأساس الدستوري والتشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر”.

وتابع: “الولايات المتحدة ترى ضرورة مغادرة القوات الأجنبية لليبيا، المتمثّلة في القوات التركية، والمقاتلين السوريين”.

وأضاف: “ينبغي ألّا تُتّخذ القوات الأجنبية في ليبيا ذريعةً لتأخير انتخابات ديسمبر، والحكومة الليبية المُمكّنة وذات السيادة ستُعزِّز بعد انتخابات ديسمبر، صوتَ الشعب الليبي الذي يسعى إلى رحيل هذه القوات، وتعدّد مهامي بصفتي مبعوثا خاصا لليبيا إشارة إلى أن الولايات المتحدة ترغب في لعب دور أكثر نشاطا في دعم العملية السياسية بها”.