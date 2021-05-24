الدرسي يدعو إلى التركيز على المصالحة الوطنية وإصلاح ما تم إفساده

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن بعض الأطراف التي تريد الوجود في المشهد السياسي أو العسكري يضعون آلية محددة لاختيار مرشحي المناصب السيادية، بحيث تكون على مبدأ المحاصصة، مبديا تخوفه من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هذا النهج تسير عليه كافة الأطراف السياسية الليبية بعد أحداث الحادي عشر من فبراير.

ودعا الدرسي وفي تصريحات صحفية، إلى التركيز على المصالحة الوطنية في ليبيا، وإصلاح ما تم إفساده في البلاد، ووجود المرتزقة، والانقسام الدولي، مشددا على معالجة هذه الملفات لإجراء الانتخابات.

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