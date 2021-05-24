الطبلقي: تم اعتماد بند المرتبات فقط على أن يتضمن زيادة مرتبات المعلمين والشرطة

أوضحت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الإثنين، أنه تم رفع جلسة مجلس النواب بالاتفاق على عدة مخرجات.

الطبلقي، وفي تصريحات صحفية، أوضحت أنه تم اعتماد بند المرتبات فقط في الميزانية، على أن يتضمن كل القوانين التي أصدرها مجلس النواب مثل زيادة مرتبات المعلمين والشرطة، وإلغاء بند الطوارئ في الميزانية، وتجميد بند التنمية، ودعم مفوضية الانتخابات.