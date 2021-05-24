الطبلقي: تم اعتماد بند المرتبات فقط على أن يتضمن زيادة مرتبات المعلمين والشرطة

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تعليق
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شفنا صحة الوجه والله تقول وجوه إسمنت خرسانة مسلحة –
الان بعد بِسْم الله الرحمن الرحيم
العمل الامني حيكون مع الادارة العامة لشءون الأوقاف الليبية بعد توحيدها – والالتزام بالعمل لمراقبة الادارات الخدمية والموسسات العامة
بعد بلاغ عن تجاوزات من أعضاء هيءة التعليم واحيانا التعدي على بعض الطلبة بالضرب – بسبب القبلية والعنصرية – دون اي سبب – وهذه تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مم خمسة الى عشرة أعوام سواء أعوام سواء المعلم دمر او أنثى – مع العلم بتورط بعض هيءات التدريس بتجارة الحبوب المخدرة واستخدام النقال اثناء التدريس في الحصص ..!!!!
وحقوق الطلاب يكون بتكوين ادارة التوجيه التربوي بكوادر ليبيين ومراقبين – وإدارة الشءون الاجتماعية داخل كل موسسة ويتم الاتصال بادارة الأوقاف الاسلامية في حالة تعدى اي معلم او معلمة او لمس اي طالب او طالبة بشكل يتعدى على حق الطالب او الطالبة داخل المؤسسات التعليمية
وإذا صدر اي شيء يتم تبليغ الادارة والادارة تتصرف بالتعامل مع ولي الامر والشءون الاجتماعية – والامن العام .
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