ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

24 May, 2021

وافق مجلس النواب ،في جلسته اليوم الاثنين ،الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية العام 2021 ،على اعتماد بند الباب الأول في موازنة العام المقبل، المتمثل في المرتبات فقط، وما في حكمها والتي تبلغ 34.6 مليار دينار ليبي.

وكان عضو مجلس النواب محمد الرعيض رجّح في وقت سابق ،أن يعتمد مجلس النواب ،الميزانية المقترحة لعام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية ،لافت إلى أن أغلب النواب يرغبون في تمرير الميزانية

و كانت رئاسة مجلس النواب قد دعت في وقت سابق إلى جلسة الاثنين لمناقشة بند مشروع الميزانية وبند تولي المناصب السيادية.