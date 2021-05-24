شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة خطوط نقل الطاقة بين الشرق والغرب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة لخطوط نقل الطاقة جهد 220 ك.ف كيلو فولت (الخليج – زمزم).

وأكد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة خطوط نقل الطاقة جهد 220 ك.ف كيلو فولت (الخليج – زمزم) التي تقوم بتنفيذها شركة المشروعات الكهربائية تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء، وشملت أعمال الصيانة استبدال وفك موصلات جديدة وأجنحة معطوبة وتصنيع أجنحة جديدة وتركيبها والتي وصلت إلى 20 جناح من أصل 50 جناح متضرر، مبينة أنه يجري العمل على تنفيذ أعمال الصيانة بالخط .

وبينت الشركة أن هذا الخط يعتبر ذات أهمية لنقل الطاقة من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية وبالعكس والربط ما بين محطتي خليج سرت وزمزم .