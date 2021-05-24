النائب اسماعيل الشريف: مناقشة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في جلسة الميزانية

قال عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف إن خلال جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الميزانية اليوم الإثنين، جرى التأكيد على ضرورة تضمين زيادة مرتبات المعلمين وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب بهذا الشأن، وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم الجامعي وشريحة المقاعدين.

وأضاف الشريف، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» «تجرى الآن مناقشات مع وزيري المالية والتخطيط للنظر في التعديلات والتوصيات والملاحظات على مشروع الميزانية المقدمة من مجلس النواب في الجلسة الماضية وجلسة اليوم». وأضاف «مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتّم علينا الدفاع عن هذه الشرائح التي هُضمت حقوقها طيلة الفترات الماضية».

ولفت إلى أن «الأعضاء يتجهون نحو التصويت على اعتماد الباب الأول مع التقيد بالزيادات الخاصة بالمعلمين واعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم الجامعي والمتقاعدين».

وفي وقت سابق الإثنين، نظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق، احتجاجا على عدم تضمين الميزانية الزيادة المقررة للمعلمين من قبل المجلس.وقال أحد المعلمين المعتصمين، إلى «بوابة الوسط»، إن حكومة الوحدة الوطنية أغفلت شريحة مهمة من الزيادة، وهي المعلمين، مؤكدا ضرورة أن تكون لهم الأولوية دون غيرهم من الشرائح.

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