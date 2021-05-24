مفوضيتا الانتخابات والمجتمع المدني تبحثان ملف المراقبة الانتخابية

استعدادا لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر التأم بطرابلس أمس اجتماع اللجنة المشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات، ومفوضية المجتمع المدني، لمناقشة ملف مراقبة الانتخابات، بحضور المدير العام لمفوضية الانتخابات، يحيى الجديد، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، إبراهيم المقصبي، وعدد من ذوي الاختصاص.

الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، ويستمر 3 أيام، أشار الجديد من خلاله إلى دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للمفوضية في عمليات التوعية والمراقبة.

من جهته نبه المقصبي إلى أهمية وجود مشروع وطني يضم ائتلافا من مؤسسات المجتمع المدني وفق إطار منظم ومدرب يتولى عملية المراقبة الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع.

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