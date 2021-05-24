وزارة الداخلية تبحث الأوضاع الأمنية بمنطقة الكريمية

بحث مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف مع رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزى الجفارة وقوة دعم المديرية ورئيس مركز شرطة الكريمية ورئيس التحقيق بالمركز الأوضاع الأمنية بمنطقة الكريمية وخاصة السوق الاستثماري. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد بمركز شرطة الكريمية خلص إلى إعداد خطة أمنية بالخصوص بإشراف مديرية أمن الجفارة وبمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة. وأوضح مدير الأمن خلال الاجتماع ملاحظات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات والتي تتعلق بوضع خطة أمنية لمنع حدوث بعض الخروقات الأمنية التى تحدت بالمنطقة لبسط الأمن وتسخير كافة الجهود لحفظ الأمن والمجاهرة به داخل المنطقة..

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