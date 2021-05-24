النائب العام ووزير “المهجرين” يبحثان ملف حماية السجناء و تقارير المنظمات بشأنه

عقد النائب العام الصديق الصور، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام ، لبحث الأوضاع المتصلة بحالة المهجرين بالداخل والأفعال الماسة بحقوقهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها .

وتناول الاجتماع، الوقائع الماسة بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها، وكذلك متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف للوقوف على ماورد بها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.