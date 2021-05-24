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“جلسة الميزانية”.. توافق على بند المرتبات وزيادات الشرطة والتعليم

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد جدل حول قانون المحكمة العليا؛ علّق مجلس النواب جلسته التي عقدها، اليوم في طبرق؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، واقترح رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، استئناف المناقشة في جلسة تُعقد، غدًا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح خاص لـ””218″، إن المجلس وافق بالإجماع على اعتماد الباب الأول “المرتبات” وتضمينه زيادات الشرطة والتعليم.

وقالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إن قيمة باب المرتبات تبلغ 34.6 مليار دينار. كما توافق النواب على إلغاء بند الطوارئ في الميزانية، وتجميد بند التنمية، ودعم مفوضية الانتخابات.

واعترض رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب، طارق الجروشي، على عدم تخصيص ميزانية للمؤسسة العسكرية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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