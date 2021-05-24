وزارة الداخلية تشرع في حملة واسعة للقبض على المطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية أنها شرعت في حملة أمنية للقبض على المطلوبين أمنيا ومن صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، والمحكومين غيابيا في قضايا وجرائم جنائية.

وأوضحت الوزارة أن القرار اتخذ عقب اجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم مع المحامي العام بحضور عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية.



وناقشت وزارة الداخلية مع المحامي العام آلية تنفيذ اللوائح الخاصة بتجريم حاملي السلاح، وقرار الترخيص الذي صدر بشأنه المدة الماضية، وسبل وضع قانون يجرم مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وجرائم السحر والشعوذة.