المشري وتنظيمه ومجلسه يواصلون محاولة عرقلة الإنتخابات .. ” على المكشوف “

ليبيا – بينما يواصل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في لجنة الحوار رفض إقرار إنتخاب رئيس الدولة من الشعب وهو مايعرقل صدور القاعدة الدستورية ، أقر مجلس الدولة الإستشاري في جلسته اليوم قانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور المعد من قبل مجلس النواب سنة 2018 .

وطالب مجلس المشري المفوضية العليا للانتخابات اليوم بمباشرة عملية الاستفتاء وفقا للقانون رقم 6 فيما لم يتبقى على الإنتخابات سوى 6 أشهر سيضيع منها 4 أشهر على الأقل لتجهيز الاستفتاء .

إنفوجرافيك #المرصد : تعرف على آلية إنتخاب رئيس الدولة المقدمة لملتقى الحوار ( لجنة الـ 75 ) من اللجنة القانونية للفصل فيها حتى تقام إنتخابات ديسمبر على أساسها .. أي واحدة فيها تفضل ؟ #ليبيا pic.twitter.com/au7svLuBxK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 5, 2021

وكان رئيس المفوضية عماد السايح قد تحدث قبل يومين عن هذا القانون الذي قال أن مجلس الدولة رفضه في 2018 عندما كانت المفوضية جاهزة لتتفيذ الإستفتاء قبل أن يعود المشري ويطالب به اليوم لتعطيل الإنتخابات وفق ما أكده السايح .

شاهد | رئيس مفوضية الإنتخابات د.عماد السايح يخرج عن صمته ويكشف ألاعيب مجلس الدولة وبعض النواب في عرقلة إنتخابات ديسمبر : هذا الكلام يجب أن يسمعه الليبيين جميعًا . #المرصد #ليبيا 2/1 pic.twitter.com/PXyyK7qYX0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 23, 2021

وينص قانون الإستفتاء الذي وضعه مجلس النواب على تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر ( طرابلس – برقة – فزان ) وإذا صوت أكثر من نصف المصوتين في أحد الدوائر بـ ( لا ) فلن يمر الدستور.

وتؤكد كل استطلاعات الرأي وتصريحات النخب والقبائل بأن التصويت في ( برقة – وفزان ) سيكون بـ ( لا ) لتكون النتيجة ضياع ماتبقى من وقت أمام الإنتخابات في عملية استفتاء نتيجتها الخاسرة محسومة مسبقًا ولكن المشري ومجلسه متمسكين بها .

#إنفوجرافيك #المرصد : ﺃﻃﻤﺎﻉ " ﺃﺧﻮﻧﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ! #ليبيا pic.twitter.com/dfKIiKvG9C — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 8, 2021

وكان السايح قد فتح النار على مجلس الدولة وأطراف في مجلس النواب متهمًا إياهم بالسعي إلى عرقلة الإنتخابات عبر عدة وسائل بينها ورقة الإستفتاء على الدستور في وقت لم يتبقى على الإنتخابات سوى 6 أشهر مايعني تضييع الوقت والمال وتركيز جهد المفوضية في موضوع آخر بدل استحقاق 24 ديسمبر ليكون لعب المشري هذه المرة ضد الإنتخابات ” على المكشوف ” .

المرصد – خاص

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