مساعد هشام عشماوي يكشف تفاصيل لقائهما مصادفةً في ليبيا

اعترف الإرهابي بهاء كشك، الذراع الأيمن لهشام العشماوى، والمرحل معه من ليبيا، بأنه لم يكن يعرفه في السابق، وأنه التقاه عن طريق الصدفة.

جاء ذلك بينما تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ في مصر، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين، بينهم “كشك”، على خلفية اتهامات بتولى قيادة جماعة “المرابطون” الإرهابية.

وقال “كشك” إنه سافر إلى ليبيا عام 2012 للعمل هناك، والتقى الإرهابي هشام عشماوي، مصادفة في مدينة درنة.

وأضاف: نما إلى علمي أن عمر رفاعي سرور متواجد في المدينة نفسها، ولكن لم يتم أي لقاء بيننا، وأثناء تواجدي في ليبيا؛ التقيت أبا مالك “المتهم الثاني في القضية”، الذي توفى في حادث سير.

وأنكر “كشك” صحة الاتهامات الموجهة إليه، وقررت هيئة المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنه، والذي طالب بالتأجيل للاطلاع.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد سردت أمر الإحالة، حيث اتهمت بهاء على كشك، وكنيته “أبو عبد الرحمن”، ومحمد فتحي غريب “أبو مالك”، ومحمد مرجان “أبو بكر”، بأنهم قاموا خلال الفترة من عام 2010 حتى 2019 بمصر وخارجها، بتولي قيادة في جماعة إرهابية تسعى لاستعمال القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

والتحق المتهمون بجماعة تنظيم القاعدة في ليبيا، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية.

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