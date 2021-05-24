وزارة الاقتصاد تبحث ضم برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة للبورصة

عقد الفريق المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة، اجتماعه الأول ، بمقر الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وذلك لدراسة دخول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للبورصة وسوق الأوراق المالية وبحث المخاطر المتوقعة.

وبحسب إيجاز صحفي اليوم للوزارة، ، ناقش الفريق آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في إطار توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة والخارطة الاستثمارية بالوزارة، بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق ويسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.

وترأس الاجتماع جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحضور عبد الناصر ابوزقية مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة و حسين العمامي مدير إدارة الدراسات وموسى الزوبيك مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة و محمود جبريل مدير إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي بهيئة سوق المال.