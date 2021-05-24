هذه نتائج مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية والمناصب السيادية

اعتمد مجلس النواب في جلساته الرسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائبين الأول والثاني فوزي النويري واحميد حومة وأكثر من 100 نائب اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا .

وبين الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أن البرلمان أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وبين بليحق أن النواب ناقشو أيضا موضوع المناصب السيادية حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء موضحا أنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند.

وأشار بليحق إلى أنه جرى خلال جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غدا الثلاثاء .