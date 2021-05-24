النائب العام ووزير المهجرين يبحثان حماية السجناء والمحتجزين

بحث النائب العام الصديق الصور مع وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان حماية السجناء والمحتجزين.

وبين قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الاثنين المسائل المتصلة بحالة المهجرين بالداخل والأفعال الماسة بحقوقهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، كما تم تناول الوقائع الماسة بحقوق الانسان وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها وكذلك متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.