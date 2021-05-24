ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 May, 2021

رفض عضو مجلس النواب الليبي فرج هاشم إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة ما لم يتم تضمين قوانين زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق.

وقال هاشم في كلمة خلال جلسة مجلس النواب بشأن إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من حكومة الوحدة إنه لن يوافق على إقرار مقترح الميزانية بهذا الشكل ما لم تضمن قوانين زيادة المرتبات.

وأكد هاشم أن مجلس النواب أصدر قوانين سابقة متعلقة بزيادة المرتبات وعليه أن يدافع عما أقره بالخصوص.