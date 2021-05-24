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شكشك وعون يبحثان سُبل تفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، اليوم الإثنين، وزير النفط والغاز محمد عون، وذلك لبحث العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، فإنه تم خلال اللقاء مناقشة، إغلاق حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وتطوير نُظُم الإفصاح والشفافية، ومتابعة اجراءات تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة، وتفعيل نُظُم الحوكمة بقطاع النفط بعقد اجتماعات سنوية بشركات القطاع للمساءلة وإعداد قوائم مالية وفق أعلى المعايير.

واستعرض اللقاء بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في معالجة الملاحظات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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