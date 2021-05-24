قفل حسابات مؤسسة النفط محور مباحثات شكشك وعون

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير الإدارة القانونية بالوزارة وكل من مدير الإدارة العامة لمتابعة قطاع الطاقة ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبةومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بالديوان.

وبحسب بيان شكشك، تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع، والتي من أهمها قفل حسابات المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير نظم الإفصاح والشفافية، متابعة اجراءات تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة وتفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط، وذلك بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها، من خلال عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع تحقيقا لمبدأ المساءلة الفعالة والذي يعد من أهم أسس الحوكمة، الذي لن يتأتى إلا عن طريق قوائم مالية معدة وفق أعلى مستوى من المعايير.

واستعرض اللقاء بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في معالجة الملاحظات.