قويرب: القوانين والأساسيات التي بنيت عليها الميزانية لا تزال خاطئة

أوضح عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب لم يُصوّت على مشروع الميزانية اليوم، وسيؤجل التصويت عليها للأسبوع القادم.

قويرب، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن الحكومة لم تراعي معظم الملاحظات المحالة إليها من مجلس النواب، لذلك لن يتمكن المجلس من اعتمادها، متوقعاً أن يجتمع أعضاء من المجلس مع وزير المالية للبتّ في بعض الملاحظات.

وتابع: “ثمّة عديد الملاحظات من مجلس النواب حول الميزانية، ومنها عدم مراعاة إلغاء ميزانية الطوارئ، ولمجلس النواب القدرة حال حصول أي طارئ على اعتماد أي مبلغ تضعه الحكومة ولا حاجة لوضع بند للطوارئ، وميزانية دعم مجابهة جائحة كورونا مثلا لم تعُد ضمن إطار الطوارئ، فالجائحة وطرق مواجهتها واحتياجاتها معروفة”.

وأضاف: “القوانين والأساسيات التي بنيت عليها الميزانية لا تزال خاطئة، وهناك مطالبة من المجلس بتضمين تعديل مرتبات التعليم بالميزانية، ولم تحمل الميزانية بندا خاصا (للقيادة العامة للجيش)، وهذا ما أثار اعتراض البعض أيضا”.