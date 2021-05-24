ليبيا الان

رشوان: معرقلي الانتخابات هم أصحاب المصلحة في استمرار الفوضى

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن معرقلي الانتخابات هم أصحاب المصلحة في استمرار الفوضى وعدم استقرار البلاد.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن معرقلي الانتخابات في ليبيا يقفون ضد توحيد المؤسسه العسكريه والمؤسسة الأمنية مؤكدا أنهم لم ينزعوا سلاح المليشيات ويعرقلون قيام الدوله ولم ينجزوا المصالحة الوطنيه ولم يخرجوا القوات والمرتزقه الأجنبية ولم يوحدوا مؤسسات  الدولة  معتبرا أن هؤلاء “هم  المعرقلين   الحقيقين  للانتخابات أصحاب المصلحة في الفوضي وعدم الاستقرار”.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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