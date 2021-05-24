رشوان: معرقلي الانتخابات هم أصحاب المصلحة في استمرار الفوضى

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن معرقلي الانتخابات هم أصحاب المصلحة في استمرار الفوضى وعدم استقرار البلاد.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن معرقلي الانتخابات في ليبيا يقفون ضد توحيد المؤسسه العسكريه والمؤسسة الأمنية مؤكدا أنهم لم ينزعوا سلاح المليشيات ويعرقلون قيام الدوله ولم ينجزوا المصالحة الوطنيه ولم يخرجوا القوات والمرتزقه الأجنبية ولم يوحدوا مؤسسات الدولة معتبرا أن هؤلاء “هم المعرقلين الحقيقين للانتخابات أصحاب المصلحة في الفوضي وعدم الاستقرار”.