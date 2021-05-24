وزير الشؤون المحلية التونسي يعرض على نظيره الليبي المساعدة في عمليات جباية الرسوم بالبلديات

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ، د.بدر الدين التومي ” ، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي ” كمال الدوخ ” ، ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية ” المنذر بوسنينة ” .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والتنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين ، كما أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي ، على استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية .

كما تم أيضا بحث أوجه التعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية، وبإشراف مباشر من الوزارتين بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين وازن و دهيبة وبن قردان والسرس .

ومن جانبه رحّب الوزير بالوفد التونسي ، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين وسعي الوزارة للاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحكم المحلي ومسار اللامركزية .