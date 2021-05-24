ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 May, 2021

طالب المجلس الأعلى للدولة في جلسته اليوم الاثنين ، المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون ،كما أقر المجلس قانون الاستفتاء على الدستور المعد من قبل مجلس النواب والمحال لمفوضية الانتخابات.

و يأتي ذلك وسط رفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الشخصيات الليبية لمخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بخصوص تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.