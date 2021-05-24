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نوفا: تنصيب القنصل الإيطالي كارلو باتوري في بنغازي 26 مايو.. وثورة الكرامة طردت الميليشيات الإرهابية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رجحت وكالة “نوفا” الإيطالية أن يتم تنصيب القنصل الإيطالي كارلو باتوري في مدينة بنغازي خلال يومين في 26 مايو.

وقالت الوكالة إنه المقر الدبلوماسي الإيطالي يعود للعمل بعد ثماني سنوات من الإغلاق لأسباب أمنية في 15 يناير 2013 غداة أيام قليلة من الهجوم الذي تعرض له القنصل الإيطالى حينها جويدو دى سانكتيس.

وأشارت الوكالة إلى مقتل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا كريس ستيفنز، بالقرب من القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012، موضحة أن الوضع الأمني في بنغازي ممتاز مقارنة بتلك السنوات.

وتطرقت الوكالة، خلال حديثها عن ثورة الكرامة، التي طردت الجماعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة الشرقية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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