المشيشي: زيارتنا إلى ليبيا كانت مثمرة

وصف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، زيارة الوفد التونسي إلى ليبيا بالمثمرة، مشيرا إلى الاتفاق على الدفع بالاستثمارات الليبية في تونس من خلال تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين.

المشيشي وفي تصريح لراديو ديوان إف إم التونسي، لدى وصوله إلى تونس، قال إنه سيتم خلال اليومين المقبلين النظر في الإجراءات العملية الخاصة بإجراء فتح الاعتمادات أمام البضائع التونسية التي ستنتقل إلى ليبيا عبر الحدود البرية، من خلال التثبت في أصل البضاعة ومدى مطابقتها للمواصفات.

ولفت إلى أنه ستتم إعادة تأهيل كبرى لموقع رأس اجدير، وتكثيف المسارات المخصصة لتبادل السلع بين تونس وليبيا.

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