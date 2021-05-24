كاشفًا آلاعيب الإخوان لعرقلة الانتخابات.. السايح: مجلس الدولة رفض استفتاء الدستور في 2018م واليوم يطالب به على القانون نفسه

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ألاعيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لعرقلة إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بحجة ضرورة تنفيذ استفتاء الدستور أولا.

السايح، وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أن المفوضية استلمت في العام 2018م القانون رقم 6 من مجلس النواب، للتحضير لعملية الاستفتاء وقتها، لكنهم فوجئوا برسالة من “الأعلى للدولة” يطلب فيها بشكل فوري إيقاف هذه العملية.

وأضاف أن المجلس ذاته يطالب اليوم بضرورة الاستفتاء على الدستور بالقانون رقم 6 نفسه، الذي اعترض على نصوصه في العام 2018م، كما أن حكومة الوفاق والمنتهية ولايتها رفضت أيضا تمويل الاستفتاء وقتها، متابعا: “السراج قال لي بالنص: أنا لن أمول عملية نتيجتها خاسرة”.

وأشار إلى توقف العمل على عملية الاستفتاء آنذاك بسبب موقفي “الأعلى للدولة” والوفاق، قائلا: “وبعد ثلاثة سنوات وحرب كادت أن تؤدي إلى انقسام ليبيا، نفاجأ بأن المجلس الأعلى للدولة يطالب بإجراء الاستفتاء بذات القانون وذات النصوص”.

وأكد السايح أن تاريخ 24 ديسمبر موعد إجراء الانتخابات أزعج الكثير من قادة الإخوان، لاسيما أنه يمس مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، مضيفا: “هؤلاء ليس لهم أي مستقبل سياسي في ليبيا، ولن يتحصلوا على صوت واحد للناخب الليبي لما قاموا به وقادوا البلاد إلى ما وصلت إليه الآن”.

وواصل: “اجتمعنا في الغردقة، وطرحت عليهم إجراء الاستفتاء على الدستور إلى جانب الانتخابات العامة بإضافة صندوق له، لكنهم رفضوا هذا العرض رفضا قاطعا، وتأكدنا وقتها أن هؤلاء ليس لهم غرض سوى المرور بـ24 ديسمبر بسلام دون المساس بهم”.

وتتمسك جماعة الإخوان المسلمين بالاستفتاء على مشروع الدستور للبقاء أطول فترة قبل أي انتخابات، لاسيما أن مفوضية الانتخابات تحتاج على الأقل إلى 7 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء وتجهيز مراكز الاقتراع، وفي حال صوت الشعب بنعم على المسودة، يضع مجلس النواب قانون الانتخابات، وسيحتدم الجدل حول وضع القانون في ظل انقسام البرلمان.

وإذا صوت الشعب بـ لا يُعاد الاستفتاء مرة أخرى خلال 90 يوما وإذا صوت بـ لا مرة أخرى فالأمر متروك للمجهول لأن المسودة لم تحدد الخطوة التالية، و‎بعد وضع قانون الانتخابات في حال صوت الشعب بنعم للدستور، تجري الانتخابات بعد 240 يوما من تاريخه وفقًا لمسودة الدستور ذاتها.

وبناء على الانتخابات وفقًا لمسودة الدستور، يتم انتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب مع إضافة جسم جديد على كاهل الدولة يسمى مجلس الشيوخ ويتكون من 72 عضوًا، بالإضافة لأعضاء مجلس النواب، لتكون إجمالي الفترة الزمنية ما بين سنة ونصف إلى سنتين على الأقل تبقى فيها المجالس الحالية “النواب والدولة” في السلطة مع السلطة التنفيذية الجديدة.